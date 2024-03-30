نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أشرف صبحي يعلن 3 قرارات رسمية بعد زيارته لـ أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالكشف الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها بعد الحادثة المؤسفة للاعب أحمد رفعت الذي فقد وعيه في ملعب مباراة فريق مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.

أشرف صبحي يعلن 3 قرارات رسمية

وأوضح صبحي، خلال زيارته لرفعت في المستشفى اليوم، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدة إجراءات تأمينية وتحقيقية بعد الحادثة المأساوية التي تعرض لها اللاعب، حيث فقد وعيه فجأة داخل الملعب.

عقد أشرف صبحي اجتماعًا بمقر الوزارة مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بهدف مناقشة السبل لتجنب الموت المفاجئ وأمراض القلب، والتعامل مع جميع العوامل التي تشكل خطرًا على صحة الرياضيين.

أثمر هذا الاجتماع عن ثلاث قرارات رئيسية:

1- توفير أجهزة طبية متطورة في جميع الملاعب المصرية، وتدريب الفرق الطبية المرافقة على استخدامها، سواء في الأندية أو المنتخبات القومية.

2- إدخال نظام التأمين المباشر ضمن منظومة الرياضة المصرية، لتوفير الحماية الطبية اللازمة للرياضيين.

3- عقد مؤتمر موسع في الفترة القادمة، يضم مجموعة واسعة من الخبراء في المجال الطبي والرياضي، بهدف توعية الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التي قد تواجههم أثناء ممارسة الرياضة في الملاعب.