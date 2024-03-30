نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط اهتمام يوفنتوس.. نجم جنوى يقترب من إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الايسلندي ألبرت جودموندسون نجم جنوى الإيطالي أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى إنتر ميلان في الصيف المقبل وسط اهتمام من يوفنتوس وتوتنهام.



وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن جودموندسون البالغ من العمر 26 عامًا واصل التألق مع كايبة ألبيرتو جيلاردينو في الموسم الحالي، حيث لعب دورًا رئيسيًا في صعود جنوى إلى منتصف الجدول في الدوري الإيطالي.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن جودموندسون متجه نحو انتقال رفيع المستوى بعيدًا عن جنوى في الصيف المقبل وقد سجلت عدد من الأندية بالفعل اهتمامها به بما في ذلك إنتر ميلان ويوفنتوس وتوتنهام ويستمر عقده مع جنوى حتى يونيو 2027 ويبلغ سعره 30 مليون يورو.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن جودموندسون أعطى الأولوية للبقاء في إيطاليا وأعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى إنتر ميلان في الصيف المقبل.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه يجب على إنتر ميلان إبرام صفقة تناسب جنوى وأحد الأفكار هي استعارته مع وجود خيار شراء وسيحاول إنتر ميلان تسريع تلك العملية في ظل اهتمام توتنهام ويوفنتوس به.



ولفتت الصحيفة الإيطالية أن جودموندسون سجل 12 هدفًا وصنع أربع تمريرات حاسمة في 2533 دقيقة، خاض خلالها 29 مباراة في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.