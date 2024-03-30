ليفربول يترقب.. زيربي يثير التكهنات بشأن مستقبله مع برايتون

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أحمد جودة - القاهرة - أثار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي برايتون، روبرتو دي زيربي، الشكوك والتكهنات حول مساره المهني المستقبلي، وذلك بفضل اهتمام إدارة نادي ليفربول بخدماته كبديل محتمل للمدرب يورجن كلوب.

زيربي يثير التكهنات بشأن مستقبله

دي زيربي، الذي يُعتبر من بين المرشحين المميزين لقيادة ليفربول في المستقبل، عبّر عن ذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث أكد: "لم يتم التوقيع على عقد جديد مع برايتون حتى الآن".

وأشار إلى ضرورة إجراء محادثات مع توني بلوم، رئيس برايتون، لاستكشاف خطط النادي للمستقبل، وخاصة بالنسبة للموسم المقبل، بهدف تحديد مساره المهني. وأكد على أهمية الحفاظ على الطموح والتطلع نحو التطور والنجاح في المستقبل.

وفي ختام تصريحاته، أكد دي زيربي أنه ملتزم بتحقيق أهدافه وطموحاته في عالم كرة القدم، مؤكدًا أنه يفكر بشكل دائم في كيفية تحسين أدائه وتقديم أفضل ما لديه في المستقبل.