نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل قمة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.



يستضيف بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند اليوم السبت على ستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وكان بايرن ميونخ قد فاز على دارمشتات بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والعشرين من البوندزليجا بينما فاز بوروسيا دورتموند على آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 60 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة.



جاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني كالتالي:



في حراسة المرمى: اولرايش

خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، ديفيز

خط الوسط: مولر، جوريتزكا، لايمر

خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، موسيالا



بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ كالتالي:



حراسة المرمى: ماير.

خط الدفاع: نميشا، هوملز، شلوتيربيك، ماتسين.

خط الوسط: إيمري تشان، أديمي، ريرسون.

خط الهجوم: برانديت، سانشو، فولكروج