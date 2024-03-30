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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، تخصيص مكافآت إضافية للاعبي الفريق بهدف تحفيزهم لتحقيق الفوز في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد فريق مودرن فيوتشر.

مكافآت إضافية للاعبي الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر

وبحسب مصادر من داخل النادي، فإن هذه المكافآت ستكون فورية وإضافية لتلك المنصوص عليها في لائحة الفريق، وستُمنح للاعبين بشكل فوري بعد نهاية مباراة الذهاب، شريطة تحقيق الفوز؛ كما أنه من المقرر صرف مكافآت إضافية في حالة الفوز أيضًا في مباراة الإياب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النادي لتحفيز اللاعبين لتقديم أداء مميز خلال اللقاءين، خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المرحلة من البطولة التي من شأنها أن تقرب الفريق أكثر من التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

من المقرر أن يلتقي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع فريق مودرن فيوتشر في ملعب السلام، في مباراة تجمع الفريقين في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الأحد، وذلك ضمن إطار منافسات ربع نهائي البطولة القارية.