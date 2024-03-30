توتنهام هوتسبير يتفوق على لوتون تاون بثنائية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام ولوتون تاون

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسيطرة وضغط كبير من جانب لاعبي فريق لوتون تاون، على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الأول، اللاعب تشونج نجم فريق لوتون تاون في تسجيل الهدف الأول في شباك توتنهام هوتسبير.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد لوتون تاون، بتقدم الاخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازداد الضغط الهجومي من جانب لاعبي توتنهام هوتسبير، حتى يتمكن من تسجيل هدف التعادل.

ثم في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، سجل كوباري، نجم فريق لوتون تاون، هدف ذاتي في مرمى فريقه لصالح توتنهام هوتسبير.

ونجح هونج سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.