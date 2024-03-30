تشيلسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إيجابيًا أمام نظيره بيرنلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل تشيلسي بعد هذا التعادل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.

أحداث مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح تشيلسي في الدقيقة 20 بداع وجود لمسه يد على لاعب البلوز.

وتحصل لورينز أسيجنون لاعب بيرنلي على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 14.

وسجل كول بالمر أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، نفذها بالمر بشكل رائع على طريقة بانينيكا، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وتعادل جوش كولين لصالح فريقه بيرنلي في الدقيقة 47، بعد تبادل التمريرات بينه وبين جوش براونهيل، أنهاها كولين بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دوردي بيتروفيتش.

وأحرز كول بالمر الهدف الثاني لصالح تشيلسي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 78، بعد تمريرة بكعب القدم من رحيم سترلينج إلى زميله بالمر الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليسرى، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى بيرنلي.

وتمكن دارا أوشي من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح بيرنلي في الدقيقة 81، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء تشيلسي، نفذها جوش كولين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أوشي برأسية من على القائم الأول، لم يتمكن الحارس دوردي بيتروفيتش من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثالث لصالح بيرنلي في الدقيقة 88، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء البلوز، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جاي رودريجيز برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.