نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد بيرنلي اليوم السبت 30-3-2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة تشيلسي وبيرنلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

افتتح كول بالمر أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، نفذها بالمر بشكل رائع على طريقة بانينيكا، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وتعادل جوش كولين لصالح فريقه بيرنلي في الدقيقة 47، بعد تبادل التمريرات بينه وبين جوش براونهيل، أنهاها كولين بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دوردي بيتروفيتش.

وأحرز كول بالمر الهدف الثاني لصالح تشيلسي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 78، بعد تمريرة بكعب القدم من رحيم سترلينج إلى زميله بالمر الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليسرى، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى بيرنلي.

وسجل دارا أوشي الهدف الثاني والتعادل لصالح بيرنلي في الدقيقة 81، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء تشيلسي، نفذها جوش كولين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أوشي برأسية من على القائم الأول، لم يتمكن الحارس دوردي بيتروفيتش من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.