نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، فوزًا صعبًا على نظيره فريق لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام ضد لوتون تاون

وسجل لاعب فريق لوتون تاون، تشونج الهدف الأول في شباك توتنهام هوتسبير، عند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول

ثم أحرز عند الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، اللاعب كوباري، نجم فريق لوتون تاون، هدف ذاتي في مرمى فريقه لصالح توتنهام هوتسبير.

وتمكن هونج سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني.