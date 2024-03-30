ميسي يتجاهل بيلينجهام ويختار لاعب برشلونة ضمن المنافسين على الكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - تجاهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات في تاريخ كرة القدم، لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، عندما تحدث عن اللاعبين القادرين على المنافسة على هذه الجائزة في المستقبل.

ميسي يتجاهل بيلينجهام ويختار لاعب برشلونة

على الرغم من تألق بيلينجهام مع فريقه في الموسم الحالي، إلا أن ميسي لم يشمله ضمن قائمته.

وأكد ميسي أن هناك العديد من اللاعبين الشبان الذين يمكنهم المنافسة على الجائزة في السنوات القادمة، من بينهم اللاعب لامين يامال الذي يلعب حاليًا مع برشلونة.

وتوقع ميسي أن يكون هناك منافسة شرسة مع لاعبين مثل هالاند ومبابي وفينيسيوس، بالإضافة إلى ظهور لاعبين جدد قد يعززون الصراع على الجائزة.

وأشار ميسي إلى أنه رغم عدم معرفته ببعض اللاعبين الجدد، إلا أنه يتوقع أن تكون هذه الفترة فترة مميزة ومليئة بالإثارة في عالم كرة القدم.