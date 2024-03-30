أصبح سادس الهدافين.. سون يعلق على إنجازه الجديد مع توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، عن سعادته بفوز فريقه توتنهام على لوتون تاون في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن توتنهام من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة، وذلك بفضل تألق سون هيونج مين الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

سون يعلق على إنجازه الجديد مع توتنهام

بعد تسجيل هدفه، صعد سون هيونج مين للمركز السادس في قائمة أهداف توتنهام على مر التاريخ، وعقب المباراة، قال لوسائل الإعلام: "اللعب مع نادٍ واحد لمدة تقارب العقد من الزمن هو شعور لا يوصف، ويمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة لي".

وأضاف: "لم أكن أدرك حتى عدد الأهداف التي سجلتها، لكنني أود أن أعبر عن شكري لكل من شارك معي في هذه الرحلة وساهم في وصولي إلى هذا المركز، بما في ذلك زملائي في الفريق والمدربين والجماهير؛ أنا ملتزم ببذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لأن الكرة القدم هي رياضة جماعية".

وعن الفرص الضائعة في الشوط الأول، صرح كقائد للفريق: "كانت بداية صعبة ومحبطة بالنسبة لي شخصيًا، ولكن حافظت على هدوئي وتركيزي كلاعب وكقائد، ولم أسمح بأن تنتقل الإحباطات للاعبين. نجحنا في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة".

وختم تصريحه قائلًا: "الدوري الإنجليزي ليس سهلًا أبدًا، وعلينا أن نظهر قوة وتحمل في كل مباراة. كانت مباراة اليوم تحدًا خاصة بعد فترة التوقف الدولي، ولكننا نعرف ما يجب علينا فعله لتحقيق أهدافنا".