نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: يحسم مصير مودريتش وكروس في نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن مستقبل الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس سيحسم في نهاية الموسم الحالي.

ينتهي عقد اللاعبين في 30 يونيو المقبل. وتردد أن النادي الإسباني لن يعرض على مودريتش (38 عامًا) عقدًا جديدًا، في حين سيجدد عقد كروس (34 عامًا).

قد تحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، يوم السبت، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو: "الجميع يتحدث عن الموسم المقبل باستثنائنا. لوكا يفكر، مثل أي شخص آخر، في إنهاء الموسم بشكل جيد".

وقد تابع المدرب الإيطالي: "سنتخذ القرارات بعد نهاية الموسم. وقتها سيكون لدينا الوقت الكافي لهذا الأمر، وليس الآن. الشهر الحالي مهم للغاية. وكل ما نفكر فيه هو تقديم أفضل ما لدينا. واللاعبان يفكران في ذلك أيضًا".

يتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا قبل نهاية الموسم بتسع جولات. وحصدت كتيبة أنشيلوتي 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة ثاني الترتيب.