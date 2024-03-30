نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... قرار رمضان صبحي بشأن التجديد مع بيراميدز أو الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حسم مصيره سواء بالتجديد مع ناديه أو الانتقال إلى نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة اللاعب في التركيز في الفترة الحالية على العودة للتألق والتواجد مع بيراميدز.

وقد تلقي رمضان صبحي اتصالات من قبل نادي بيراميدز من أجل تجديد تعاقده وكذلك مفاوضات من قبل نادي الزمالك، ولكن اللاعب طالب من مسؤولي الناديين تأجيل المفاوضات لحين انتهاء الموسم لحسم وجهته القادمة.

وينتهي عقد رمضان صبحي، مع بيراميدز بنهاية الموسم القادم، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ قبل في يناير القادم، وقبل انتهاء تعاقده مع ناديه بـ 6 شهور مع ناديه وفقًا للوائح فيفا.