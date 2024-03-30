بوستيكوجلو يعلق على فوز توتنهام القاتل أمام لوتن تاون بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، بشكل مفصل عن فوز الفريق في اللحظات الأخيرة أمام لوتون تاون، حيث أثنى على أداء لاعبه سون هيونج مين.

بوستيكوجلو يعلق على فوز توتنهام القاتل أمام لوتن تاون

تمكن توتنهام من تحقيق الانتصار في الدقيقة 88، وتأمين النقاط الثلاث بفوزه بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بوستيكوجلو أوضح خلال حديثه مع "بي بي سي" أن المباراة كانت تتطلب تسهيل الأمور أكثر، مع التنافس الشديد الذي شهده الفريقان، مشيرًا إلى أن لوتون تاون كان يقاتل بشراسة أيضًا.

كما أكد على أهمية تفوق توتنهام في اللحظات الحاسمة واستمرارهم في الضغط رغم الهدف الذي استقبلوه.

وفيما يتعلق بأداء سون هيونج مين، أشاد بوستيكوجلو بتميّزه واستمراريته في تقديم مستويات متميزة، معبرًا عن أمله في استمرار تألقه مع الفريق. وختم حديثه بتأكيده على التزام سون وجهوده المستمرة في الملعب.