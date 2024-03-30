تشكيل برشلونة.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي للبلوجرانا لمواجهة نظيره لاس بالماس في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/24.

ويلتقي الفريقان اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي» معقل البلوجرانا، مباراة برشلونة ضد لاس بالماس ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الليجا الإسبانية.

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- إيناجو مارتينيز- جول كوندي- كوبارسي.

خط الوسط: روبيرتو- فيرمين لوبيز- إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا- لامين يامال.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق لاس بالماس في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.