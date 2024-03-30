نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يحقق فوزا غاليا على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق وولفرهامبتون، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث المباراة

واستهل لاعبو فريق أستون فيلا الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية عديدة لتسجيل أول أهداف اللقاء

ومع الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول، نجح اللاعب ديباي نجم فريق استون فيلا، في تسجيل الهدف الأول في شباك وولفرهامبتون.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم أستون فيلا على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي فريق استون فيلا، لتسجيل هدف ثان وقتل المباراة.

وسجل اللاعب كونسا نجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند المركز العاشر برصيد 41 نقطة.