نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز: علينا أن نكون في أفضل حالة لتحقيق الفوز أمام فيوتشر.. ويكشف سبب استبعاد بعض اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" نعلم أننا سنواجه منافس قوي ومنظم للغاية، والمباراة مهمة للغاية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، ونتطلع لتحقيق الفوز كي ندخل لقاء العودة بأريحية".



وأضاف جوميز:" مودرن فيوتشر لديه الكثير من نقاط القوة في الدفاع وبناء الهجمات، وعلينا أن نكون في أفضل حالة لتحقيق الفوز في اللقاء والاقتراب من التأهل للدور التالي".



وواصل قائلا:" لاعبو فيوتشر متحمسون لأنهم يلعبون ربع النهائي ولديهم زميل يعاني من مشكلة صحية ويريدون تقديم أفضل أداء من أجله، ما يشغلنا هو طريقة لعبهم وكيفية إيقاف خطورتهم واستغلال نقاط الضعف بالمنافس".



وقال المدير الفني:" لست مسلما ولكني أحترم المناسبات الإسلامية، ورمضان شهر للعائلة في مصر، ولذلك لم ننتظم في معسكر خلال فترة التوقف، لا سيما وأن اللاعبين خاضوا التدريبات بجدية وتركيز، ومجلس الإدارة يوفر للفريق كل شيء واتخذنا القرار الأنسب من وجهة نظري".



وفيما يخص استبعاد بعض اللاعبين من القائمة التي ستخوض لقاء الغد، قال جوميز:" أختار القائمة بناء على احتياجاتي للمباراة،و ناصر منسي وعبد الله السعيد وسيف جعفر غير مسجلين بالقائمة الأفريقية، وكان من الصعب اختيار العناصر المتبقية، وهذه علامة جيدة لأنها تعكس الحالة الجيدة التي كان عليها الجميع".



وتابع:" محمود علاء ليس خارج القائمة دائما، وبدأ آخر مباراة أساسيا، ولكن ليس بوسعي ضم كل اللاعبين للقائمة، وأختار المجموعة الأنسب للمباراة".



واختتم جوميز تصريحاته قائلًا: "أحمد مصطفى "زيزو" لاعب محترف بإمتياز، ليس فقط بسبب موهبته ولكن بسبب سلوكه الاحترافي ومجهوده الوافر".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.