نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند اليوم السبت في الدوري الألماني.. سقوط البافاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل بايرن ميونخ في الفوز على بوروسيا دورتموند وخسر منه بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة يظل بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 53 نقطة.



بدأت المباراة بهجمات من جانب بايرن ميونخ في الدقائق الأولى من اللقاء ولكن لاعبو بروسيا دورتموند استغلوا فرصة خطيرة في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق كريم أديمي الذي تلقى تمريرة متقنة من جوليان براندنت ليسدد الكرة على يمين حارس مرمى بايرن ميونخ ويعلن تقدم دورتموند في اللقاء.



حاول لاعبو بايرن ميونخ تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند على بايرن ميونخ.



وفي الشوط الثاني، كان سجال بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وحاول كلا منهما تهديد مرمى المنافس ولكنهم فشلوا في تسجيل أية أهداف حتى استطاع بوروسيا دورتموند تسجيل ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 83 عن طريق جوليان رايرسون الذي تلقى الكرة من سباستيان هيلر ليسدد الكرة على يمين اولرايش حارس مرمى بايرن ميونخ.



سجل بايرن ميونخ هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 89 من عمر المباراة عندما مرر نصير مزراوي الكرة إلى هاري كين نجم بايرن ميونخ الذي تصدى للكرة برأسه ليسجل في شباك بروسيا دورتموند الفارغة وأثناء احتفال لاعبو بايرن ميونخ بالهدف ألغى حكم المباراة الهدف بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند على بايرن ميونخ بهدفين نظيفين.