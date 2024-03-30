نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. الهلال يضرب الشباب بثلاثية في شوط اللقاء الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط اللقاء الأول، الذي يجمع بين فريق الكرة الأول لنادي الهلال ومضيفه فريق الشباب، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بثلاثية مقابل هدف.

وكان فريق الشباب قد تقدم في المباراة وخاصةً عند الدقيقة 3 من زمن المباراة، عن طريق مصعب الجوير نجم وسط فريق الشباب بعد تمريرة من كارلوس جونيور مهاجم الفريق.

وتمكن الكسندر ميتروفيتش مهاجم الزعيم من تعديل النتيجة عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، من ركلة جزاء.

ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة 27 من عمر شوط اللقاء الأول، ليصل إلى الهدف رقم 22 له في مسابقة دوري روشن ليواصل المنافسة مع كرستيانو رونالدو على ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل سافيتش نجم وسط الهلال الهدف الثالث لصالح فريقه عند الدقيقة 42 من عمر شوط المباراة الأول بعد عرضية رائعة من روبين نيفيز استلمها سافيتش داخل منطقة الجزاء ليصوبها ويُعلن عن تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال في مباراة اليوم.

وشهدت المباراة خروج ميتروفيتش بداعي الإصابة، والتي تبين لنا إنه ا شد عضلي في العضلة الخلفية.

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب نادي الشباب، ويدير المباراة من الناحية التحكيمية الغواتيمالاي ماريو اسكوبار صاحب 38 عام.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق الشباب المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.