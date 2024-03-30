نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، من تحقيق الفوز على نظيره فريق وولفرهامبتون، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب ديباي نجم فريق استون فيلا، الهدف الأول في شباك وولفرهامبتون.

ثم أحرز كونسا نجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند المركز العاشر برصيد 41 نقطة.