عاجل... مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم بث مباشر في دوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم، وذلك في دوري روشن الآن،

الهلال السعودي يحاول تحقيق علامة كاملة علي حساب المنافس القوي نادي الشباب السعودي فهل ينجح بالتفوق عليه، وتحقيق ثلاث نقاط كاملة من أجل التقدم لتحقيق لقب البطولة المحلية، والتي تفصله بعض الخطوات من أجل السيطرة عليها بعد غياب، في ظل الأداء القوي من جانب الفريق الزعيم هذا العام، فهل ينجح، ام سيكون لدي الشباب فرصة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

الهلال والشباب

ستشهد الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت (30 مارس) مواجهة قوية تجمع بين الشباب والهلال على ملعب نادي الشباب.

حقق الشباب فوزًا خارج أرضه مريحًا بنتيجة 3-0 على الحزم قبل فترة التوقف الدولي. وتقدموا بهدف في الدقيقة 34 عن طريق خطأ من برونو فيانا لاعب الحزم، وأضاف كل من حبيب ديالو وعبد الله عطيف أهدافًا في الشوط الثاني، فاز الشباب بإحدى مبارياته السبع الأخيرة فقط في الدوري، بينما خسروا خمس مباريات.

حقق الهلال فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 3-1 على ضمك. وجاءت جميع الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم سالم الدوسري لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 وتعادل دوجومان أنتوليتش بعد سبع دقائق.

طُرد ضاري آل ناظر لاعب ضمك في الدقيقة 88 وسجل مايكل هدف الفوز للوصل في الوقت المحتسب بدل الضائع، وافظ الهلال على صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من 24 مباراة، ويحتل الشباب المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

فاز الشباب بواحدة فقط من آخر سبع مباريات على أرضه، حيث خسروا خمس مباريات خلال هذه السلسلة، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات متتالية. وبالتالي فرص عودتهم إلى سكة الانتصارات ضئيلة في أحسن الأحوال.

الهلال هو الفريق الأكثر سيطرة ليس فقط في السعودية ولكن على مستوى القارة بأكملها وخارجها. لقد صنع المدرب جورجي جيسوس آلة فوز تنسى طعم الخسارة.

الهلال لم يُهزم في 37 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث فاز في 35 مباراة منها، بما في ذلك آخر 29 مباراة على التوالي.

