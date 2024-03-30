نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كول بالمر يلقي باللوم على زملاءه في تشيلسي بعد التعادل مع بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كول بالمر كان غاضبًا ومحبطًا جدًا من أداء زملائه في فريق تشيلسي بعد نتيجة التعادل ضد بيرنلي في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كول بالمر يلقي باللوم على زملاءه في تشيلسي

بالرغم من تسجيله هدفين لصالح فريقه، إلا أنه لم يكن راضيًا عن الأداء العام للفريق وخصوصًا بعدما سقطوا في فخ التعادل بالرغم من تفوقهم في البداية ورغم التفوق العددي لبيرنلي لأكثر من نصف المباراة.

وفي تصريحاته لصحيفة "مترو"، عبر بالمر عن استيائه من نمط الأداء المتكرر الذي يراه في فريقه، معبرًا عن الحاجة الماسة لتحسين الأداء وتغيير العادات السلبية التي تكبّد الفريق النقاط.

وأشار إلى ضرورة زيادة الانضباط والتواصل داخل الفريق، والعمل بشكل أفضل كفريق واحد لتحسين الأداء في المباريات القادمة.

ومن جهته، أبدى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو استياءه أيضًا من أداء الفريق، مشيرًا إلى نقص الطاقة والتواصل خلال المباراة.

وأكد على أهمية العمل الجاد وتحسين الاتصال والتفاعل بين اللاعبين لتحقيق الأداء المطلوب في المباريات القادمة.