التعادل السلبي يحسم مباراة صن داونز ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة بتعادل سلبي بين يانج أفريكانز وصن داونز في لقاء الذهاب ضمن دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

التعادل السلبي يحسم مباراة صن داونز ويانج أفريكانز

أقيمت المباراة على أرضية ملعب مكابا في تنزانيا، حيث قدم الفريقان أداء جيدًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

في طول أحداث اللقاء، سعى لاعبو صن داونز جاهدين لتسجيل هدف يمكنهم من الخروج بالفوز، ولكن تألق الدفاع القوي ليانج أفريكانز حال دون تحقيقهم لذلك.

من جهتهم، لم يتمكن لاعبو يانج أفريكانز من استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال الشوطين لينتهي اللقاء دون هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب يوم الجمعة القادم، الموافق 5 إبريل، على أرضية استاد لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة القارية.