باتشيكو يرفض طلب الزمالك قبل جلسة أبريل المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب السابق لنادي بيراميدز، البرتغالي جايمي باتشيكو، فكرة تقسيط مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك خلال الوقت الحالي، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقرر في 30 أبريل المقبل.

باتشيكو يرفض طلب الزمالك

ووفقًا لمصادر مقربة من البرتغالي، فإن باتشيكو رفض بشكل قاطع فكرة تقسيط المستحقات المتأخرة لديه من النادي الأبيض في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة في الزمالك، قد حاول التواصل مع باتشيكو بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيط المستحقات، إلا أن الأخير رفض هذه الفكرة بشدة.

وكان باتشيكو قد قدم شكوى للاتحاد الدولي "فيفا" ضد نادي الزمالك بسبب عدم تسديد مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بنحو 450 ألف دولار.

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، التي ستُقام على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر يوم الأحد القادم.