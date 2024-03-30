نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ربيع ياسين.. بطل من أبطال القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمتاز القسم الثالث في الدوري المحلي ببريقه الخاص، فعلى الرغم من غياب التغطية الإعلامية الوافية، والإمكانات البسيطة أسوة بالدرجات الأعلى في المسابقة إلا أن هناك مواهب عديدة ظهرت فيه واستطاعت إثبات قدرتها سواء على مستوى اللاعبين والعناصر التحكيمية.



حكم اليوم هو أحمد ربيع ياسين من منطقة بني سويف والذي قدم مستوى قوي خلال الموسم الحالي على الرغم من تواجده للموسم الأول في القسم الثالث والممتاز ب.

البداية

عام 2016 كانت بداية صاحب 28 عاما في مجال التحكيم على الرغم من عمله الصعب كأخصائي تمريض ليكون عمله مساعدا له داخل المباريات من أجل التدخل في الحالات الطارئة في المباريات.



وخاض رحلة حتى الوصول للدرجة الأولى عام 2016، وصنف في مستوى c3في النظام الجديد.

المثل الأعلى

ويعتبر أحمد ياسين الحكم الدولي محمود البنا مثلا أعلى له في مجال التحكيم.

أبرز المباريات

مستواه الثابت دفع اللجنة لإسناد مباريات هامة له، سولي في قطاع الناشئين أو الجمهورية، أما في القسم الثالث هذا العام فكان بين نادي سوهاج وعاملين غارب والذي احتسب فيها ركلة جزاء في الدقيقة 95 وسط مباراة مثيرة لاقى على إثرها الإشادة من اللجنة الرئيسية.

وأيضا تواجد في مباراة طوخ والقليوبية في ديربي المجموعة السادسة، والذي شهد حضور ضياء السكران الحكم الدولي السابق وللمرة الثانية يلاقي الاشادة من احمد الجارحي.

وقاد مباراة ناصر الملوي والبدراي، والقوصية ومطاي، وفريق منشية ناصر وحلوان العام في المجموعة الخامسة،

الحلم المستقبلي

حلم الحكم الشاب هو التواجد في الممتاز من أجل تحقيق حلم والديه في تواجده في دوري الأضواء.