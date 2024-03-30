نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يبقى؟.. إنريكي عن رحيل مبابي نهاية الموسم: لنتتظر وسنرى ما سيحدث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زال المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، يتمنى بشدة استمرار النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق في الموسم القادم، على الرغم من التكهنات الكبيرة برحيله.

إنريكي يعلق على رحيل مبابي

وفي مقابلة عبر قناة "أمازون برايم"، أعرب إنريكي عن تفاؤله قائلًا: "لماذا نعتبر مواجهتنا أمام مارسيليا هي الكلاسيكو الأخير لمبابي؟ لم يصرح بأي شيء حتى الآن، وربما يغير رأيه".

وأكد إنريكي: "أعتقد أنه إذا حققنا النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم، فقد يتراجع مبابي عن قراره ويفكر في البقاء معنا".

وختم تصريحاته بالتفاؤل قائلًا: "لننتظر ونرى ما سيحدث في المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، سينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما يثير تكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد.