نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يعود لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استدعاء نجم الزمالك، للمعسكر المقبل استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، لاستئناف تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026، عندما يواجه بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في يونيو المقبل.

وبات أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، قريب من العودة إلى صفوف منتخب مصر، في معسكر يونيو المقبل، بعد استبعاده من بطولة عاصمة مصر الودية الأخيرة.

وكان حسام حسن استبعد أحمد فتوح في معسكر مارس الجاري، والذي شهد مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر، وخوضه مباراتين أمام منتخبي نيوزيلندا وكرواتيا، وتحقيق المركز الثاني بها.

ويأتي اقتراب فتوح من العودة، في ظل تأكد غياب محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، أمام بوركينا فاسو بسبب حصوله بطاقة حمراء في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.