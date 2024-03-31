نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الهلال ضد الشباب اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن أحداث مواجهة الشباب والهلال، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الزعيم على صاحب الأرض برباعية مقابل ثلاث أهداف.

وكان فريق الشباب قد تقدم في المباراة وخاصةً عند الدقيقة 3 من زمن المباراة، عن طريق مصعب الجوير نجم وسط فريق الشباب بعد تمريرة من كارلوس جونيور مهاجم الفريق.

وتمكن الكسندر ميتروفيتش مهاجم الزعيم من تعديل النتيجة عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، من ركلة جزاء.

ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة 27 من عمر شوط اللقاء الأول، ليصل إلى الهدف رقم 22 له في مسابقة دوري روشن ليواصل المنافسة مع كرستيانو رونالدو على ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل سافيتش نجم وسط الهلال الهدف الثالث لصالح فريقه عند الدقيقة 42 من عمر شوط المباراة الأول بعد عرضية رائعة من روبين نيفيز استلمها سافيتش داخل منطقة الجزاء ليصوبها ويُعلن عن تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال في مباراة اليوم.

وتمكن سالم الدوسري قائد فريق الهلال من تسجيل هدف فريقه الرابع في المباراة عند الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من ديلجادو.

وتمكن فريق الشباب من تسجيل الهدف الثاني له عند الدقيقة 64 من عمر اللقاء، عن طريق حسين الصبياني.

وقلص رومان سايس النتيجة وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق الشباب في المباراة عند الدقيقة 78 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاث أهداف.

وشهدت المباراة خروج ميتروفيتش بداعي الإصابة، والتي تبين لنا إنه ا شد عضلي في العضلة الخلفية.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب نادي الشباب، وأدار المباراة من الناحية التحكيمية الغواتيمالاي ماريو اسكوبار صاحب 38 عام.

وبهذا الفوز يحتل فريق الهلال المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 71 نقطة بفارق 12 نقطة عن فريق النصر أقرب منافسيه، بينما يحتل فريق الشباب المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.