نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، الضوء على إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح، الذي يلعب لفريق ليفربول ويمثل منتخب مصر، كقائد للفريق الأولمبي المصري في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024؟

في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أكد جمال علام أن محمد صلاح مهتم بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي، وأنه سيكون جزءًا من التشكيلة الفريقية في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأشار علام إلى أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي سيكشف قريبًا عن قائمة اللاعبين الثلاثة الذين تجاوزوا السن المحددة للمشاركة في الأولمبياد.

منتخب مصر سينافس في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، وهي مجموعة تعتبر تحديًا بالنسبة للفريق المصري، وذلك بعدما وقعت القرعة التي أجريت لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.