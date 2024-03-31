نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتح يفوز على الوحدة بثلاثية في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أمام نظيره فريق الوحدة بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة الوحدة والفتح وسجل كريستيان تيو الهدف الأول للفتح في الدقيقة 29 صنعه له لوكاس وعاد انسيلمو بهدف التعادل في الدقيقة 42 وانتهى الشوط الأول 1/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الوحدة والفتح وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف الفوز بالمباراة حتى سجل انسيلمو الهدف الثاني للوحدة واحرز تيو التعادل للفتح في الدقيقة 68 وعاد سعد فهد بالهدف الثالث في الدقيقة 73 وانتهت المباراة 3/2.

ترتيب الوحدة والفتح

وبهذه النتيجة احتل الفتح المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و7 تعادلات وخسر تسعة بينما ظل الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات و3 تعادلات وهزم بأربعة عشر اخرين.