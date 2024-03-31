مفاجأة حسام حسن لـ مصطفى شوبير بعد تألقه أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الجهاز الفني للفريق الوطني لكرة القدم في مصر بقيادة المدرب حسام حسن على أداء الحارس مصطفى شوبير، الذي يلعب في صفوف نادي الأهلي، خلال مباراتهم أمام فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

مفاجأة حسام حسن لـ مصطفى شوبير

تألق شوبير بشكل ملحوظ في هذه المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ووفقًا لمصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، فقد حصل شوبير على تقديرات عالية جدًا من قبل الجهاز الفني، الذي أكد على قدراته الفنية والتكتيكية.

يُتوقع أن يكون شوبير عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب المصري في المباريات القادمة، بشرط استمرار تألقه وأدائه الرائع مع الفريق الأحمر.

من المقرر أن تكون أولى تجارب حسام حسن كمدرب للمنتخب المصري في مباراة رسمية في 3 يونيو المقبل، حيث سيلتقي المنتخب المصري مع منتخب بوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وبعد ذلك سيواجه منتخب غينيا بيساو بعد أسبوع من هذه المباراة، ضمن نفس التصفيات.