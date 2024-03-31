نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موناكو يضرب ماينز بخماسية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح موناكو مضيفه ميتز بخمسة أهداف لاثنين اليوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل فريق الإمارة ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من الشوط الأول عن طريق كل من تاكومي مينامينو وماجنيس أكليوش وفاندرسون في الدقائق 4 و10 و16، على الترتيب.



وفي الشوط الثاني سجل موناكو هدفين متتالين حملا توقيع الأمريكي فلوريان بالوجون (ق76 و87).

وسجل هدفي حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض كل من بابا أمادو ديالو (ق78) وساديبو ساني (ق84).

وبهذه النتيجة يعود موناكو لدرب الانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام لوريان، ليرتفع رصيده إلى 49 نقطة ويقفز للمركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد ميتز عند 23 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.