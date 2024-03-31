برشلونة ينتصر بصعوبة على لاس بالماس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق برشلونة، الفوز أمام نظيره فريق لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يفوز على لاس بالماس 1-0

وانطلقت المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ كامل لفريق برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس وهدد مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.

والغى حكم المباراة هدف لصالح النجم البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة عند الدقيقة 19 من عمر المباراة بداعي التسلل.

واحتسب الحكم هدف صحيح لصالح رافينيا الذي سجله عند الدقيقة 59 من عمر شوط المباراة الثاني بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس.

وبهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.