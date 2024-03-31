مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيًا مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق برينتفورد، بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق برينتفورد على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، سدد اللاعب إيفان توني مهاجم فريق برينتفورد، تسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم سدد من جديد متياس يورجنسن، لاعب فريق برينتفورد، تصويبة تجاه مرمى مانشستر يونايتد لتصطدم بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي فريق برينتفورد، على المرمى من أجل تسجيل هدف التقدم.

وأهدر اللاعب ويسا يوان، نجم فريق برينتفورد، هدف جديد بعدما سدد كرة قوية وارتطمت بالقائم من جديد.

وفي الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، نجح اللاعب ماسون ماونت، نجم فريق مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة من زميله كاسيميرو.

ثم سجل كريستوفر ايير، لاعب فريق برينتفورد هدف التعادل، في الدقيقة 90+9 وسط غفلة من دفاع مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، وصل فريق مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما جاء برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

