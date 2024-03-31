نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من تحقيق الإنتصار أمام نظيره فريق لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدف برشلونة أمام لاس بالماس

أحرز النجم البرازيلي رافينيا هدف فريق برشلونة الوحيد في المباراة أمام نظيره فريق لاس بالماس عند الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وبفارق 5 نقاط، وعلى الجانب الآخر بقي فريق لاس بالماس في المركز 12 برصيد 37 نقطة.