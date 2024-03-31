أحمد غانم: الكونفدرالية "حياة أو موت" للاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية سيضع النادي على الطريق الصحيح في الفترة القادمة.

أحمد غانم: الزمالك يملك أسلحة مميزة.. وسيفوز على فيوتشر

قال غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك اسم كبير ولديه استقرار فني ويملك أسلحة مميزة بين صفوفه ويجب تحقيق الفوز على فيوتشر رغم صعوبة المباراة والبطولة من المفترض أن تكون حياة أو موت بالنسبة للاعبي الزمالك".

وأضاف: "أعتقد أن جوميز بدأ يتعرف على لاعبي الزمالك بشكل جيد ويملك صفقات مميزة وهي بطولة مهمة جدا بالنسبة للمدرب البرتغالي من أجل تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.