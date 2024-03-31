نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الفرنسية، عن موعد مباريات الدوري الفرنسي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الموسم الحالي.

انطلقت مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي يوم أمس السبت، حيث اكتسح موناكو نظيره ميتز بخمسة أهداف مقابل هدفين بينما تقام الآن مباراة ليون وستاد ريميس.

وستستكمل باقي مباريات الجولة اليوم الأحد بخوض ست مباريات أبرزها نيس مع ناتا ومارسيليا مع باريس سان جيرمان.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

يستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي اليوم الأحد 31 مارس 2024:

- لوريان × بريست الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر

- نيس × نانت الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- كليرمونت × تولوز الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- لوهافر × مونبيليه الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- ستراسبورج × رين الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- مارسيليا × باريس سان جيرمان الساعة 8:45 مساء بتوقيت مصر