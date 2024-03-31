موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد أتلتيك بلباو

تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وستُذاع أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.