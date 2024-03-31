دورتموند يحسم مواجهة القمة أمام بايرن

دورتموند يحسم مواجهة القمة أمام بايرنحسم بوروسيا دورتموند قمة "الكلاسيكر" بفوزه على مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، على ملعب أليانز أرينا، مساء السبت، في الجولة 27 من عمر الدوري الألماني.

سجل كريم أديمي في الدقيقة 10 وجوليان رايرسون (83) هدفي الانتصار للضيوف، ليبقى بايرن ميونخ في وصافة البوندسليغا برصيد 60 نقطة، أما دورتموند فبات يملك 53 نقطة في المركز الرابع.

وضرب دورتموند عصفورين بحجر واحد، بعد أن أطاح غريمه التقليدي وكسب الصراع مع لايبزيغ على المركز الرابع، إذ يتقدم على الأخير حالياً بفارق 3 نقاط.

وهو الفوز الأول لدورتموند على بايرن في ملعبه بالدوري الألماني منذ 10 سنوات.

ليفركوزن يقترب من اللقب

وسجل باير ليفركوزن هدفين في غضون 3 دقائق، ليقلب تأخره أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز قاتل 2-1 السبت، إذ تأخر متصدر الترتيب بهدف ماكسيميليان باير في الشوط الأول (33)، وانتظر قبل صفارة النهاية ليسجل هدفين في ثلاث دقائق بفضل روبرت أندريش (88) والمهاجم التشيكي باتريك شيك (90+1)، ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 73 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن وصيفه بايرن ميونخ.

وحقق الفريق الفوز رقم 23 في الدوري هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، ولم يذق ليفركوزن طعم الخسارة في 39 مباراة خاضها ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم، إذ تعود خسارته الأخيرة إلى 27 مايو/أيار 2023، وهو يتحضر للاحتفال بلقبه الأول في الدوري (المتبقّي 7 جولات على ختام البوندسليغا).

وفي بقية مباريات الجولة، سقط لايبزيغ في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ماينز، واستعاد المركز الرابع مؤقتا من دورتموند الذي سيواجه بايرن ميونخ لاحقا اليوم.

واقترب فرايبورغ من المراكز المؤهلة لإحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد رافعا رصيد إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تعادل آينتراخت فرانكفورت دون أهداف مع ضيفه يونيون برلين.