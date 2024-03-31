أستون فيلا يعبر وولفرهامبتون في البريميرليغ

أستون فيلا يعبر وولفرهامبتون في البريميرليغحقق أستون فيلا الفوز الثامن عشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2 ـ صفر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من "البريميرليغ" والتي شهدت أيضاً تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه لوتون تاون 2-1.

في المباراة الأولى، أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة (36)، ثم أضاف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة (65)، ليتجاوز بذلك الفريق كبوة التعادل والخسارة في آخر جولتين، ويرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز العاشر بعد خسارته الثانية عشرة هذا الموسم.

وفي المواجهة الثانية، عاد توتنهام أيضا إلى سكة الانتصارات بتغلبه على لوتون تاون (2 ـ صفر)، بعد خسارته الجولة الماضية (صفر ـ 3) أمام فولهام.

تقدم فريق لوتون تاون أولا منذ الدقيقة الثالثة بهدف الهولندي تاهيث تشونغ، ثم أدرك توتنهام التعادل في الدقيقة (51) بهدف سجله لاعب لوتون عيسى كابوريه بالخطأ في شباك فريقه، قبل أن يحرز النجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة (86) بعد تمريرة من الويلزي برينان جونسون.

وبذلك، بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 56 نقطة على بعد ثلاث نقاط خلف أستون فيلا الرابع، بينما توقف رصيد لوتون تاون عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي بقية المباريات، اكتفى تشلسي بالتعادل مع ضيفه بيرنلي بهدفين لكل منهما، حيث سجل كول بالمر هدفي تشلسي في الدقيقة (44) من ركلة جزاء، وفي الدقيقة (78)، في حين سجل الإيرلنديان جوش كولن في الدقيقة (47)، ودارا أوشي في الدقيقة (81) هدفي بيرنلي.

وبهذا التعادل السابع له هذا الموسم، رفع تشلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر وباتت مهمته بالمشاركة القارية الموسم المقبل صعبة جدا، فيما بقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد (4 ـ 3) ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، متأخرا بفارق نقطة خلف وست هام السابع والذي مني بهزيمته العاشرة.

وتعادل شيفيلد يونايتد أمام فولهام (3 ـ 3)، وتغلب بورنموث على إيفرتون (2 ـ 1)، فيما يستضيف لاحقا اليوم برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد.