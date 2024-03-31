برشلونة يتخطى لاس بالماس بهدف رافينيا

برشلونة يتخطى لاس بالماس بهدف رافينياحقق برشلونة فوزه الثالث توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تجاوز لاس بالماس بهدف دون رد، السبت، في الجولة الثلاثين من "الليغا".

سجل رافينيا هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 59.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 67 في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه أتلتيك بلباو يوم غد الأحد، بالمقابل تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 37 في المركز الثاني عشر.

وفي باقي المباريات، قاد المدافع المخضرم سيرخيو راموس فريقه إشبيلية لاستعادة نغمة الانتصارات بالفوز على خيتافي بهدف دون رد، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ورفع إشبيلية، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر ثلاث مباريات، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل فالنسيا و ريال مايوركا سلبيا، ليرفع فالنسيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع مايوركا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز أوساسونا على مضيفه ألميريا بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع أوساسونا رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير بالترتيب.

وسجل أهداف أوساسونا خوسيه أرنابيز في الدقيقة الثانية، وأنتي بوديمير في الدقيقة التاسعة، وإيكر مونيوث في الدقيقة 61 .