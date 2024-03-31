انت الأن تتابع خبر اتحاد كرة اليد ينظم بطولة شاطئية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظم الاتحاد الأردني لكرة اليد، الجمعة على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب، البطولة التنشيطية الشاطئية، بمشاركة العديد من لاعبي المنتخبات الوطنية.

ويستعد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة بالبطولة الآسيوية الثالثة (تصفيات بطولة العالم) التي تقام في تايلاند خلال تشرين الأول المقبل.

وشهدت مباريات البطولة تنافسا قويا ولقطات فنية متميزة نالت إشادة الحضور.

وتأتي هذه البطولة في إطار أجندة اتحاد كرة اليد، لتفعيل البطولات المحلية بما يخدم مصلحة اللعبة في المنتخبات الوطنية والأندية .