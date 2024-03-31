نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسم في أبيدجان.. التعادل السلبي ينهي مباراة الترجي وأسيك بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الترجي أمام أسيك ميموزا وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من الحضور الجماهيري الكثيف لشيخ الأندية التونسية، إلا أن التعادل السلبي كان هو النتيجة النهائية.

وبات الترجي في مهمة صعبة في مباراة الاياب والتي ستقام في العاصمة أبيدجان من أجل حسم التأهل لدور نصف النهائي ومواصلة البحث عن اللقب.

تشكيل الترجي وأسيك

بدأ الترجي بتشكيل مكون من: "أمان الله مميش - رائد بوشنيبة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمين بن حميدة - روجير أهولو - غيلان الشعلالي - حسام تقا - يان ساس - أندريه بوكيا - رودريجو رودريجيز.

أما تشكيل أسيك أبيدجان: “فولي - جباكري - وونلو - موفوسي - دياراسوبا - بادا - ترا بي- أكا - بوكو - زوزو - زادي”.

موعد مباراة الإياب بين الترجي وأبيدجان

وتقام مباراة الإياب في أبيدجان السبت المقبل، والذي قبها يحتاج الترجي للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة للتأهل، في المقابل يتطلب على الفريق الإيفواري الفوز فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي

وتنقل المباراة ومسابقة دوري الابطال عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.