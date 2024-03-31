نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلعبيد أم العسقلاني؟.. مفاجأة قوية حول صفقة مدافع الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، للحصول على خدماته.

الأهلي يقطع شوطًا كبيرًا في مفاوضات بلعبيد

تابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، طالب بالتعاقد مع مدافع أجنبي خلال الصيف، وتم الاستقرار على ضم بلعيد بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب صاحب الـ25 عامًا يرغب في الانتقال إلى الأهلي ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 650 ألف يورو في عقده، والأحمر لن يفعل الشرط الجزائي ولكنه سيتفاوض مع ناديه وتم قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات".

الأهلي لم يفتح خطوط اتصال مع العسقلاني

كما أشار إلى أن الأهلي لن يكتفي بضم بلعيد في خط الدفاع، ولكن سوف يتم ضم عنصر محلي آخر، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم محدد حتى الآن رغم وجود بعض الترشيحات.

واختتم أمير هشام: "الأهلي لم يفتح أي خطوط اتصال أو مفاوضات مع نادي روستوف الروسي، لضم إياد العسقلاني مدافع الفريق، ولم يتم التفاوض مع اللاعب نفسه كما تردد".