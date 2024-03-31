أحمد غانم: استبعاد لاعبي الزمالك من قائمة المنتخب "لُغز كبير”

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن وجود لاعب واحد فقط من الفريق الأبيض مع قائمة منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر أمر غريب للغاية.

تصريحات غانم حول استبعاد لاعبي الزمالك من قائمة منتخب مصر

قال غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من قائمة منتخب مصر لُغز كبير وغير مفهوم، وأحمد فتوح كان يجب أن ينضم إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "محمد عواد كان يجب أن يشارك أساسيا مع منتخب مصر بدلا من محمد أبو جبل، وكان يجب على الأقل وجود 4 لاعبين من الزمالك مع الفراعنة".

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.