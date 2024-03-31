نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي استثنائي.. مفارقة غريبة في نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت مباريات جولة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت خلال يومي الجمعة والسبت، نتائجًا مثيرًا حملت قاسمًا مشتركًا غريبًا.

السلبية تحكم نتائج ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتمثل المفارقة في حسم جميع مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي باستثناء فوز الأهلي على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، سجله أحمد نبيل كوكا، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بنجامين مكابي”.

وحسم التعادل السلبي، نتائج المباريات الثلاثة الأخرى بين مازيمبي وبترو أتلتيكو في الكونغو، ويانج أفريكانز التنزاني وضيفه صن داونز، والترجي وأسيك الإيفواري في تونس.

وبات فريق الأهلي، بحاجة لتأمين تفوقه على سيمبا في مباراة الإياب التي ستقام باستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل والموافق 5 أبريل، حيث وضع الأحمر قدمًا في نصف النهائي بفوزه خارج ملعبه بهدف نظيف على خصمه.

أما يانج أفريكانز، سيكون على موعد قوي مع صن داونز في جنوب إفريقيا بالإياب، في ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، يوم الجمعة المقبل.

ويستقبل بترو أتلتيكو خصمه مازيمبي في أنجولا، وسيكون الترجي أمام اختبار صعب في مواجهة أسيك ميموزا، وستقام كلتا المباراتين يوم السبت المقبل.