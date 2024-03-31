عاجل.. شوبير يفجرها: لاعب مصري دولي يواجه مشكلة بسبب المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وقوع أحد لاعبي منتخب مصر في فخ المنشطات، رافضًا ذكر اسمه حتى لا يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

شوبير: لاعب مصري لديه أزمة في المنشطات

قال أحمد شوبير خلال برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس": “هناك لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكله في المنشطات”.

وتابع شوبير قائلًا: "أنا عارف القصة والعينة حصل فيها إيه ولكن عنده مشكلة كبيرة".

وأضاف شوبير: “هذا اللاعب كان لديه قبل كده مشكله في نفس الأمر وربنا كرمه ومتوقفش”.

واصل: “وأتمنى من الله أن تنتهي هذه الأزمة على خير لأنه لاعب مهم جدًا وحدوته وقصته هتتعرف وربنا يكفينا شر الشماتة”.

ورفض أحمد شوبير، خلال حديثه، ذكر اسم اللاعب المصري المقصود مشيرًا إلى أن مشكلته سيتم الكشف عنها، في الفترة القادمة.