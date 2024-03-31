نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك وفيوتشر.. مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير وعشاق كرة القدم داخل القارة السمراء وفي كل مكان، مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد 31- 3- 2024، حيث يعد اللقاء الأبرز والأهم هو مباراة الزمالك ضد نظيره مودرن فيوتشر.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد 31- 3- 2024.

مواعيد مباريات ذهاب ربع النهائي - الأحد 31 مارس 2024:

- ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

- الملعب المالي × دريمز الغاني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- الزمالك × مودرن فيوتشر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.