نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مصير معلول وبديله في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

معلول خارج الأهلي.. وبديله أجنبي

تابع أمير هشام خلال قناته على "يوتيوب": "حتى الآن علي معلول خارج ملعب التتش بالموسم الجديد، بسبب عدم وجود اتفاق مادي، ولكن المحاولات لا زالت مستمرة لتجديد عقده".

وأضاف أمير هشام: "رغم توقيع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للنادي الأهلي، إلا أن هناك استقرار على ضم ظهير أيسر أجنبي في الموسم الجديد".

ويحاول النادي الأهلي، حسم ملف تدعيم الجبهة اليسرى في الفريق تمهيدًا لانتهاء حقبة التونسي علي معلول، في نهاية الموسم الجاري.