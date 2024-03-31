نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره برايتون عصر اليوم الأحد 31-3-2024 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بعد الفوز في تسعة عشر مباراة والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق القطري خالد الحدي.